Иммунолог рассказал об опасных последствиях "Омикрон"-штамма

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"Омикрон"-штамм коронавируса, как и другие варианты, может повредить сосуды. Об этом рассказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Специалист предупредил, что легкая форма коронавируса не предполагает отсутствия осложнений в будущем. После выздоровления у переболевшего могут развиться серьезные нарушения в работе свертываемости крови. Чаще всего этот сценарий угрожает людям старшего возраста.

"Уже после того как пройдут температура и симптоматика острой респираторной вирусной инфекции, могут начинаться осложнения. Надо помнить, что коронавирус – угроза тромбоза. Чем старше человек, тем более вероятно развитие тромбоза, потому что с возрастом свертываемость крови повышается, состояние артерий и вен не очень хорошее, на это наслаивается коронавирус", – объяснил Болибок.

На вероятность развития тромбоза могут указывать внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, отеки на ногах и появление венозной сетки. Неожиданно появившийся после COVID-19 кашель может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии, предупредил врач.

Он добавил, что после "Дельты" нарушение кровообращения приводило к ухудшению зрения. Такое осложнение часто встречается и при "Омикроне".

"Появляется тромбоз сетчатки глаза. Часто пациенты жалуются на боль в глазах, на то, что не наводится резкость, появляются пятна. Этот симптом был очень характерен для "Дельта"-штамма, но при "Омикроне" он тоже встречается достаточно часто", – пояснил Болибок.

Специалист подчеркнул, что от таких последствий не застрахованы и те, кто перенес заболевание в бессимптомной форме.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предположил, что в России сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу. По его словам, ситуация, которая наблюдалась в поликлиниках, свидетельствует о том, что многие граждане переболели коронавирусом в январе и феврале. Он добавил, что штамм "Омикрон" характеризуется очень высокой заразностью, что привело к серьезному подъему заболеваемости россиян с января.

