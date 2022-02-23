Врач рассказал, поможет ли мороженое вылечить горло

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Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, можно ли лечить больное горло мороженым. По его словам, данный метод не поможет поправиться.
"Пустили такую "утку", что холод будто бы может помочь и остановить воспаление. Но тут история такая, что кому-то это может помочь, а кому-то – не очень", – сказал Зайцев в эфире радио Sputnik.
По его словам, любой холод приводит к спазмированию сосудов, а при воспалительном процессе это может только навредить.
"Если горло болит даже чуть-чуть, надо переходить к теплой пище, тогда вы не травмируете слизистую, не переохладите и не спровоцируете более сильное воспаление", – отметил Зайцев.
Врач посоветовал при заболевшем горле употреблять пищу комфортной температуры. Также он отметил, что еда не должна быть острой или соленой.
Ранее кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала, в каких случаях можно лечить больное горло холодом. Специалист объяснила, что боль в горле зачастую свидетельствует о наличии простуды у человека. При этом морозный воздух или холодные продукты помогут при боли только в определенных случаях.
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