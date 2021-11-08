Врач назвал отличия COVID-19 от гриппа и ОРВИ

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik рассказал, по каким признакам можно отличить COVID-19 от гриппа и ОРВИ.

Отмечается, что на сегодняшний день у большинства больных ковидом наблюдается насморк и боль в горле, в то время как потеря или снижение обоняния и вкуса начали наблюдаться реже.

"Так и есть, мы практически не видим потерю обоняния и слуха. Сейчас еще достаточно часто стала появляться (при COVID-19) у людей диарея, то есть коронавирус мимикрирует, и его проявления похожи на картину каких-то рото- и норовирусов", – рассказал специалист.

По словам Алексея Хухрева, при COVID-19 могут проявляться симптомы, которые не характерны для других заболеваний, в частности грипп и ОРВИ. Поэтому на нетипичные проявления болезни следует обращать особое внимание, например такие как высокая температура, которая держится больше пяти суток.

Кроме того, необходимо обращать внимание на дыхание, отметил терапевт. Особенно опасны, по его мнению, нехватка воздуха и нарастающий кашель. Также больным рекомендуют использовать пульсоксиметр для измерения кислорода. Его нужно мерить сидя и на теплом пальце для верных показателей.

"Дело, прежде всего, в ощущении нехватки воздуха. Если вдруг сухой, душащий кашель нарастает и нарастает, человек начинает задыхаться при разговоре, вдыхает более 17 раз за минуту, если насыщение кислорода ныряет вниз, ниже 93, это уже серьезный признак, пора обращаться к врачу. Так что следите за дыханием", – объяснил эксперт.

Ранее вирусолог Александр Лукашев подтвердил сходство симптомов коронавируса и простуды. Специалист считает, что такая особенность коронавируса не является новой и именно в ней заключалась одна из сложностей борьбы с пандемией на начальных этапах.