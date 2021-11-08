Вирусолог подтвердил сходство симптомов коронавируса и простуды

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Заявление замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о схожести симптомов коронавируса с ОРВИ и гриппом подтвердил вирусолог Александр Лукашев. Об этом сообщает RT.
"В легкой форме коронавирусная инфекция всегда была похожа на простуду, а у многих людей протекала вообще бессимптомно", – пояснил Лукашев.
Специалист считает, что такая особенность коронавируса не является новой и именно в ней заключалась одна из сложностей борьбы с пандемией на начальных этапах.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что симптомы коронавируса все чаще стали иметь сходство с признаками ОРВИ и гриппа.
Как пояснила специалист, пациенты с коронавирусом чаще стали жаловаться на насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса встречаются все реже.
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