Вирусолог подтвердил сходство симптомов коронавируса и простуды

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Заявление замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о схожести симптомов коронавируса с ОРВИ и гриппом подтвердил вирусолог Александр Лукашев. Об этом сообщает RT.

"В легкой форме коронавирусная инфекция всегда была похожа на простуду, а у многих людей протекала вообще бессимптомно", – пояснил Лукашев.

Специалист считает, что такая особенность коронавируса не является новой и именно в ней заключалась одна из сложностей борьбы с пандемией на начальных этапах.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная заявила, что симптомы коронавируса все чаще стали иметь сходство с признаками ОРВИ и гриппа.

Как пояснила специалист, пациенты с коронавирусом чаще стали жаловаться на насморк и боль в горле. При этом потеря обоняния и вкуса встречаются все реже.