Врач объяснил, когда больное горло можно лечить холодом

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Кандидат медицинских наук Александра Гусева рассказала, в каких случаях можно лечить больное горло холодом. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист объяснила, что боль в горле зачастую свидетельствует о наличии простуды у человека. При этом морозный воздух или холодные продукты помогут при боли только в определенных случаях.
"Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет", – заявила Гусева.
В других ситуациях лечение холодом может только вызвать снижение иммунитета.
Отдельно эксперт предостерегла от разогревания области шеи. В случае болезни из-за тепла возможно нагноение и формирование абсцессов, вылечить которые можно лишь хирургическим вмешательством.
Главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн ранее призвал не употреблять алкоголь при ОРВИ и коронавирусе. По словам специалиста, спиртное может дать чрезмерную дополнительную нагрузку на сердце.
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