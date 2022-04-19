Эндокринолог рассказала, в каких случаях за похудением нужно идти к психологу

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Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, в каких случаях людям, желающим похудеть, стоит идти к психологу. Причиной избыточного веса может быть пищевая зависимость, справиться с которой не поможет ни диетолог, ни эндокринолог. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Эксперт перечислила семь признаков данной зависимости, подчеркнув, что если человеку подходят хотя бы три из них, то стоит задуматься о посещении психотерапевта.
Так, первое, что должно насторожить человека, рассчитывающего похудеть, – чрезмерная сфокусированность на еде. В таком состоянии все мысли крутятся только вокруг того, что поесть, где, когда и в какое время. Второй признак – готовность есть в любом состоянии. Человек не испытывает проблем с аппетитом во время болезни и при сильной сонливости, а также чувствует голод и когда грустен, и когда радостен.
Третий пункт, который может быть сигналом пищевой зависимости – резкое улучшение настроения после приема любой пищи.
"Четвертое – ваше самое главное развлечение – походы по кафе. И ваш туризм можно назвать пищеварительным – не по музеям, а по ресторанам", – добавила Павлова.
В качестве пятого признака эндокринолог выделила раздражительность, вызываемую даже легким чувством голода. Два заключительных пункта взаимосвязаны: человек с пищевой зависимостью готов есть в любое время суток, однако после приема пищи неизменно испытывает чувство вины.
Ранее диетолог Алексей Калинчев назвал главную ошибку при похудении. По его словам, успех в похудении на 80% зависит от правильного питания. Неправильно скорректированный рацион может привести к увеличению веса, даже если человек занимается спортом. Это связано с тем, что после тренировки, как правило, улучшается аппетит, что может привести к перееданию.
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