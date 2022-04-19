Диетолог назвала еду, от которой усиливается аппетит

Фото: depositphotos/bhofack2
Некоторые продукты питания вызывают кратковременное насыщение, после которого чувство голода только усиливается. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, фастфуд способен усиливать чувство голода, потому что в нем нет полезных веществ. Организм получает много углеводов и жиров из такой пищи, но других полезных веществ там находится минимум, от чего хочется есть еще.
Эксперт отметила, что полученное организмом из этой еды идет в жировую ткань. Когда жировой ткани много, она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин после приема пищи должен подавать сигналы, что организм насытился, но вместо этого он начинает работать неправильно.
Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что главный секрет похудения заключается в умении вкусно готовить простые блюда. По его словам, необходимо знать калорийность продуктов. Врач также советовал изучать различные рецепты, чтобы готовить, например, куриную грудку, вкусно. При этом диетолог подчеркнул, что необходимо питаться правильно, иначе будет невозможно похудеть.
"Доктор 24": продукты на каждый день
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: