Диетолог назвала еду, от которой усиливается аппетит

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Некоторые продукты питания вызывают кратковременное насыщение, после которого чувство голода только усиливается. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, фастфуд способен усиливать чувство голода, потому что в нем нет полезных веществ. Организм получает много углеводов и жиров из такой пищи, но других полезных веществ там находится минимум, от чего хочется есть еще.

Эксперт отметила, что полученное организмом из этой еды идет в жировую ткань. Когда жировой ткани много, она начинает работать в качестве самостоятельного органа и буквально извращать желания организма. Так, гормон лептин после приема пищи должен подавать сигналы, что организм насытился, но вместо этого он начинает работать неправильно.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что главный секрет похудения заключается в умении вкусно готовить простые блюда. По его словам, необходимо знать калорийность продуктов. Врач также советовал изучать различные рецепты, чтобы готовить, например, куриную грудку, вкусно. При этом диетолог подчеркнул, что необходимо питаться правильно, иначе будет невозможно похудеть.

