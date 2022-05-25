Диетологи рассказали, как следует питаться школьникам в период ЕГЭ

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В период сдачи экзаменов школьникам следует особое внимание уделять режиму питания, а фастфуд и сладости заменить орехами и несладким шоколадом. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали эксперты.
Так, по словам диетолога Маргариты Королевы, голод создает дополнительный стресс для организма, из-за чего возникают проблемы с запоминанием. Чтобы этого избежать, между приемами пищи должно быть минимум 2–3 часа, при этом ужинать следует не позже 19:00.
В свою очередь, эндокринолог Майра Рау уверена, что из всех приемов пищи наиболее важен завтрак. Он должен быть питательным и сбалансированным. Так, утром ребенок может съесть кашу, цельнозерновой хлеб или даже картофель. Это обеспечит его зарядом энергии. Подойдут и белковые продукты, в том числе яйца, сыр, творог, рыба, йогурт и молоко.
По словам специалистов, рацион школьника в период ЕГЭ должен быть достаточно разнообразным. Важно, чтобы на обед и ужин у ребенка присутствовали источники белка. Так, говядина, телятина, птица и рыба дают и другие полезные вещества, способствующие улучшению мозговой активности. При этом мясо лучше готовить на пару, а в качестве гарнира предпочтение следует отдавать овощам, а не крупам или макаронам.
В день сдачи экзамена у ребенка может отсутствовать аппетит. Насильно кормить его не нужно, отмечают специалисты. В таком случае стоит позаботиться о перекусе. Это могут быть орехи, например грецкие или миндаль, которые стимулируют работу мозга. При этом фастфуд и сладости следует исключить.
"Считается, что сладости и шоколад активируют мозговую активность. Конечно же, это миф! <...> Сладости содержат простые углеводы, которые быстро усваиваются. Сложные же углеводы перевариваются медленнее, обеспечивая организм энергией в течение более продолжительного времени", – рассказала Рау.
По ее словам, сладкое можно добавить в рацион, если ребенок уже поел правильную пищу. При этом и ему можно найти аналоги. Подойдет несладкий шоколад или какао. Они содержат большое количество магния и витаминов группы В.
Ранее психолог Яна Лейкина рассказала, как помочь ребенку справиться со стрессом перед экзаменами. По ее мнению, в такой период родителям необходимо максимально поддерживать ребенка. Например, ему можно рассказать личные истории о том, как взрослые сами преодолевали определенные трудности.
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