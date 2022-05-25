В Рособрнадзоре исключили отказ от ЕГЭ после отмены Болонской системы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Рособрнадзоре сообщили, что отказ от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) является нецелесообразным, передает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что такое решение было бы ограничением прав абитуриентов.

Глава ведомства Анзор Музаев добавил, что отказ от Болонской системы не повлияет на формат сдачи ЕГЭ, поскольку речь идет о разных ступенях образования и аттестации.

По словам руководителя Рособрнадзора, переход от Болонской системы образования должен быть поэтапным. Выпускников необходимо предупредить о новых правилах хотя бы за два года до их введения, подчеркнул Музаев.

Накануне министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

