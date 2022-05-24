В СФ положительно оценили идею выхода из Болонской системы образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила заявление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о создании собственной системы образования вместо Болонской. Об этом сообщает RT.

"Я хотела бы обратить внимание, что еще два месяца назад на базе Горного университета наш комитет выступил с инициативой возвращения специалитета по тем направлениям, где это востребовано экономикой нашей страны", – отметила Гумерова.

Она подчеркнула, что главные цели и задачи, которые ставились РФ при присоединении к Болонскому процессу обучения, осуществлены не были.

"Наши дипломы так и не признаются. Более того, была разрушена уникальная система касательно специалитета, особенно нефтегазовое дело, медицина и целый ряд других направлений", – пояснила Гумерова.

При этом она заявила, что инициатива Фалькова схожа с проектом закона комитета Совфеда по науке, образованию и культуре и демонстрирует постепенный переход к новой системе образования.

Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава министерства Валерий Фальков отмечал, что к Болонской системе надо относиться как к минувшему этапу, а перед РФ должна стоять цель – построить свою, уникальную систему образования.

В свою очередь, в министерстве просвещения уточнили, что отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет может только усилить качество подготовки кадров в РФ.

С инициативой вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России выступал до этого и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Данная система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру, а также предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.

