В СФ положительно оценили идею выхода из Болонской системы образования

24 мая, 21:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Председатель комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила заявление министра науки и высшего образования Валерия Фалькова о создании собственной системы образования вместо Болонской. Об этом сообщает RT.
"Я хотела бы обратить внимание, что еще два месяца назад на базе Горного университета наш комитет выступил с инициативой возвращения специалитета по тем направлениям, где это востребовано экономикой нашей страны", – отметила Гумерова.
Она подчеркнула, что главные цели и задачи, которые ставились РФ при присоединении к Болонскому процессу обучения, осуществлены не были.
"Наши дипломы так и не признаются. Более того, была разрушена уникальная система касательно специалитета, особенно нефтегазовое дело, медицина и целый ряд других направлений", – пояснила Гумерова.
При этом она заявила, что инициатива Фалькова схожа с проектом закона комитета Совфеда по науке, образованию и культуре и демонстрирует постепенный переход к новой системе образования.
Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава министерства Валерий Фальков отмечал, что к Болонской системе надо относиться как к минувшему этапу, а перед РФ должна стоять цель – построить свою, уникальную систему образования.
В свою очередь, в министерстве просвещения уточнили, что отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет может только усилить качество подготовки кадров в РФ.
С инициативой вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России выступал до этого и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Данная система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру, а также предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.
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