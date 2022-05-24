Отказ от Болонской системы усилит качество подготовки педагогов – Минпросвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения РФ выразило готовность взаимодействовать с российским министерством науки и высшего образования по переходу на специалитет как основной формат подготовки в высших учебных заведениях.

В Минпросвещения уточнили, что отказ от Болонской системы образования и переход на специалитет может только усилить качество подготовки кадров в РФ, сообщает ТАСС.

Ранее министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Глава министерства Валерий Фальков отмечал, что к Болонской системе надо относиться как к минувшему этапу, а перед РФ должна стоять цель – построить свою, уникальную систему образования.

До этого выступил с инициативой вернуть прежнюю систему высшего образования с пятилетним образованием в России и депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, пятилетнее образование обеспечит качественную подготовку специалистов, сделает отечественную систему более независимой от международной конъюнктуры.

Глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова отмечала, что идея о восстановлении в России традиционной системы высшего образования является актуальной для некоторых специальностей. По ее словам, пятилетний формат обучения выглядит более подходящим для подготовки технических специалистов. Гумерова пояснила, что, например, горные инженеры не успевают получить нужные навыки и знания при нынешней системе образования.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Данная система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру, а также предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.

