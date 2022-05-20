Психолог рассказала о правилах общения с ребенком во время школьных экзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Готовящегося к ГИА или ЕГЭ ребенка не стоит наказывать за ту или иную неудачу, так как в этот момент школьнику нужна поддержка. Об этом сообщает "Мослента" со ссылкой на клинического психолога-эксперта с опытом работы более десяти лет Марию Бабушкину.
Она рассказала, что перед экзаменом не нужно заставлять ребенка посвящать учебе все свободное время. Школьникам необходимо гулять, отдыхать и переключаться на что-то другое время от времени. Бабушкина пояснила, что после нескольких дней постоянной зубрежки ученик будет истощен, его голова не сможет работать должным образом.
"Не навешивайте на наследника свои эмоции относительно того, как вы переживаете за результаты предстоящих экзаменов. Даже если вы на грани нервного срыва, он не должен слышать никаких жалоб – это только помешает ему хорошо подготовиться", – подчеркнула психолог.
По ее словам, не стоит использовать фразы, похожие на "не сдашь ЕГЭ – только уборщиком сможешь работать". Подобные запугивания показывают слабость и невозможность говорить о предстоящих событиях с позиции взрослого.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал основный период сдачи ОГЭ. Он пройдет с 19 мая по 9 июля. Популярными предметами, по словам замдиректора центра качества образования Андрея Постульгина, стали обществознание и информатика.
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг
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