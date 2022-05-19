В Рособрнадзоре допустили сдачу ЕГЭ в резервный срок в приграничных с Украиной районах РФ

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В приграничных с Украиной районах сдачу ЕГЭ могут перенести на резервный период в зависимости от развития ситуации, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Если в какой-то момент будут возникать сомнения по тому или иному населенному пункту, мы совместно с регионами в очень гибкой форме будем быстро организовывать перенос экзамена на резервные дни и в более безопасные места", – сообщил глава ведомства.

Он уточнил, что государственная итоговая аттестация для девятиклассников и одиннадцатиклассников из ДНР и ЛНР проходит в приграничных пунктах в Ростовской и Воронежской областях.

По словам Музаева, экзамены должны проходить в тех пунктах, где обеспечены условия безопасности для учащихся.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что регионы России готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Он добавил, что необходимые материалы для проведения экзамена имеются во всех 85 субъектах страны.

