В Рособрнадзоре заявили о готовности регионов РФ к проведению ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регионы России готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев ТАСС.

"Я хочу сказать, что экзамен состоится. Технических проблем и с расходными материалами у нас не будет", – сообщил Музаев в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что необходимые материалы для проведения экзамена имеются во всех 85 субъектах страны.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор не рассматривает введение дополнительных обязательных ЕГЭ в качестве способа повышения качества образования в РФ. Музаев добавил, что качественное преподавание предметов в школах будет способствовать улучшению знаний учеников.

