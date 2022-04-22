В Рособрнадзоре заявили, что поступление в вуз по портфолио не станет альтернативой ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Портфолио не будет альтернативой единому государственному экзамену (ЕГЭ) при поступлении в вуз, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Самая большая проблема портфолио – это не альтернатива ЕГЭ, это дополнительная возможность абитуриента", – отметил он в ходе прямой линии "Единой России" по приемной кампании 2022 года.

Также Музаев отметил невозможность создания единой шкалы для оценки навыков абитуриента.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что единый государственный экзамен не претерпит кардинальных изменений. В ведомстве отметили, что развитие и совершенствование экзамена происходит после профессионального и общественного обсуждения, которое анализируется специалистами Рособрнадзора.

По мнению экспертов, изменения в ЕГЭ стоит вносить вдумчиво, последовательно и заблаговременно.

В ведомстве также сообщили о разработке модели усиления роли портфолио школьника. По мнению представителей Рособрнадзора, такой подход позволит увеличить вклад в развитие волонтерства и творческих способностей детей.