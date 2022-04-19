В Минпросвещения заявили об отсутствии планов сделать ЕГЭ по истории обязательным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минпросвещения России пока не планирует делать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории обязательным, хотя такие предложения были, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на первом историческом школьном форуме "Сила – в правде!" в Музее Победы.

"Мы договорились, что история не входит в обязательные предметы, хотя были такие предложения. Договорились, что у нас будут проверочные работы по истории", – приводит слова Кравцова РИА Новости.

Он также рассказал, что не планируется вводить с первого класса отдельные уроки истории, речь идет только об историческом просвещении детей.

Кравцов подчеркнул, что речь идет о внеурочной активности и отдельных темах в рамках предмета "Окружающий мир", посвященных истории малой родины, семьи, а также внеурочной активности, в том числе поездкам в музеи.

