Рособрнадзор не рассматривает увеличение числа обязательных ЕГЭ для улучшения образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рособрнадзор не рассматривает введение дополнительных обязательных ЕГЭ в качестве способа повышения качества образования в РФ, сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев.

"Чтобы повысить качество, надо использовать другие инструменты: это и рабочие программы, и качественные учебники, и учителя с их методиками, которые преподают предмет интересно. Вот это является залогом того, что молодой человек любит иностранный язык, биологию, физику, историю. Вот здесь работу надо проводить", – отметил он в ходе прямой линии "Единой России" по приемной кампании 2022 года.

Он также добавил, что качественное преподавание предметов в школах будет способствовать улучшению знаний учеников.

Ранее в Минпросвещения заявили об отсутствии планов сделать ЕГЭ по истории обязательным. Глава ведомства Сергей Кравцов добавил, что также не планируется вводить с первого класса отдельные уроки истории, речь идет только об историческом просвещении детей.