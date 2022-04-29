В Рособрнадзоре не поддержали идею о праве на пересдачу ЕГЭ в течение месяца

11:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рособрнадзор не поддерживает предложение депутатов партии "Новые люди" о праве школьников пересдавать ЕГЭ в течение месяца, если они не согласны с первоначальным баллом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"У выпускников, которые не получили аттестат, и сейчас есть возможность пересдать ЕГЭ по обязательным предметам в резервные сроки и затем в дополнительный период в сентябре", – сообщили в службе.
В ведомстве отметили, что выпускники сдают предметы по выбору только для поступления в вузы. При этом сроки проведения экзаменов связаны со сроками приемной кампании в вузах, а пересдачи ЕГЭ в течение месяца не предоставят для поступления дополнительных возможностей в текущем году, в связи с этим в дополнительный период проводятся только пересдачи по обязательным предметам для выпускников, не получивших аттестат.
Форма экзамена для тех, кто не планирует поступать в вузы, должна обсуждаться с профессиональным и экспертным сообществом, добавили в Рособрнадзоре.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не рассматривает введение дополнительных обязательных ЕГЭ в качестве способа повышения качества образования в РФ.
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ на портале госуслуг
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