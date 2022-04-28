ФИПИ опубликовал тренировочные варианты заданий ЕГЭ

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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные варианты заданий единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2022 года для выпускников школ.

Для учащихся также в разделе "Навигатор подготовки" опубликованы рекомендации по самостоятельной подготовке к экзаменам. Помимо этого, там рассмотрены новые типы заданий и даны советы по их выполнению.

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что регионы России готовы к проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Он добавил, что необходимые материалы для проведения экзамена имеются во всех 85 субъектах страны.

