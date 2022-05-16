Некоторые противоэпидемические меры во время проведения ЕГЭ сохранятся в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор намерен сохранить ряд противовирусных мер во время проведения ЕГЭ и итоговых экзаменов.

"Члены экзаменационной комиссии должны быть в масках, ученики приходят на экзамены по определенному расписанию, чтобы минимизировать контакты", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Также Роспотребнадзор предписывает обеспечить проветривание и обеззараживание классов, причем в помещении допускается проведение только одного экзамена в день.

В то же время ведомство сняло требование по рассадке учеников в шахматном порядке с соблюдением полутораметровой дистанции, а также закрепление за каждым классом отдельного экзаменационного кабинета.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало провести последние звонки в школах в очном формате. Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что в очном формате ведомство рекомендует провести и выпускные вечера.