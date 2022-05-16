10:20
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Минпросвещения РФ рекомендует провести последние звонки в школах в очном формате. Об этом со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова передает ТАСС.
"Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это [происходит] в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то – раньше", – отметил он.
Также Кравцов сообщил, что в очном формате ведомство рекомендует провести и выпускные вечера.
"Это традиция нашей системы образования – проведение последних звонков и выпускных вечеров 25 июня. Это традиция, без которой немыслим наш учебный год, завершение нашего учебного года. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки, и, как мы рекомендуем, 25 июня – выпускные вечера", – заключил министр.
Ранее в Минпросвещения рекомендовали школьникам сдавать гаджеты перед входом в школу или класс. Использование телефонов на уроках допустимо лишь в том случае, если учеников об этом просят преподаватели.
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