Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Минпросвещения РФ рекомендует провести последние звонки в школах в очном формате. Об этом со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова передает ТАСС.

"Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это [происходит] в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то – раньше", – отметил он.

Также Кравцов сообщил, что в очном формате ведомство рекомендует провести и выпускные вечера.

"Это традиция нашей системы образования – проведение последних звонков и выпускных вечеров 25 июня. Это традиция, без которой немыслим наш учебный год, завершение нашего учебного года. Поэтому во всех школах нашей страны пройдут и последние звонки, и, как мы рекомендуем, 25 июня – выпускные вечера", – заключил министр.

Ранее в Минпросвещения рекомендовали школьникам сдавать гаджеты перед входом в школу или класс. Использование телефонов на уроках допустимо лишь в том случае, если учеников об этом просят преподаватели.