Уроки исторического просвещения в начальных классах начнутся в РФ с 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уроки исторического просвещения в начальных классах российских школ начнутся со следующего учебного года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. <...> С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы религиозных культур и светской этики" усилим историческую составляющую", – цитирует его ТАСС.

Формат дисциплины "История" между тем останется прежним, отметил глава Минпросвещения. В то же время он не исключил, что до конца 2022-го календарного года учебники истории будут дополнены новейшими событиями. По его словам, для этого уже создана специальная экспертная группа.

"Вопрос изменения учебников не простой, не решается сиюминутно, но я уверен, что мы до конца года соответствующее решение примем, уже обсуждаем с авторами учебников", – сказал министр.

О планах ввести в школах уроки исторического просвещения Кравцов сообщил в апреле этого года. Тогда он пояснил, что речь идет об отдельных темах в рамках предмета "Окружающий мир", посвященных истории малой родины и семьи, а также внеурочной активности, в том числе поездках в музеи. Позже данную инициативу поддержал Владимир Путин.

