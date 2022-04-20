15:42
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поддержал борьбу с фейками в школах, отметив, что власти не позволят злоупотреблять русским языком против самих граждан РФ. Об этом президент РФ заявил на заседании набсовета АНО "Россия – страна возможностей".
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, заявил, что с начала российской спецоперации на Украине на детей обрушился шквал неправдоподобной информации, поэтому с 1 сентября в школах введут уроки по историческому просвещению.
"Язык – он, конечно, часть народа, душа народа. И мы, безусловно, не должны позволить никому, чтобы кто-то злоупотреблял этим. Против нашего же народа. Это совершенно верно", – приводит слова Путина РИА Новости.
О планах ввести в школах уроки исторического просвещения стало известно накануне. По словам Кравцова, речь идет о внеурочной активности об отдельных темах в рамках предмета "Окружающий мир", посвященных истории малой родины, семьи, а также внеурочной активности, в том числе поездкам в музеи.
Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова между тем считает, что преподавать историю детям, если данный предмет введут с первого класса, нужно будет по специально созданным учебникам, которые пройдут необходимые педагогические, психологические экспертизы.
Путин поддержал идею ввести занятия по историческому просвещению в школах
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