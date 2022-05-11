Инженерные классы судо- и авиастроительных профилей появятся в школах РФ

15:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В российских школах со следующего учебного года появятся инженерные классы судо- и авиастроительных профилей. Соответствующие методические рекомендации разработало Минпросвещения РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
"Создание и функционирование <...> классов <...> позволит обеспечить углубленную подготовку школьников по базовым естественно-научным дисциплинам, дополнительным общеразвивающим программам, а также создаст условия для профориентации в траектории "школа – вуз – предприятие", – говорится в сообщении.
Первые такие классы появятся уже с сентября 2022 года. Чтобы в них попасть, школьники должны будут продемонстрировать высокие результаты в таких дисциплинах, как математика, физика и информатика.
Уточняется, что в разработке соответствующих рекомендаций помимо Минпросвещения принимали участие сотрудники Института развития профессионального образования, а также СПбГМТУ (так называемой Корабелки) и Московского авиационного института. Документом определены критерии включения школ в проект по созданию таких классов, примерные дисциплины, а также облик кабинетов для занятий.
В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о планах ввести в школах уроки исторического просвещения. Речь идет об отдельных темах в рамках предмета "Окружающий мир", посвященных истории малой родины, семьи, а также внеурочной активности, в том числе поездках в музеи. Позже данную инициативу поддержал Владимир Путин.
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