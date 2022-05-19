Названы самые популярные предметы ЕГЭ у московских школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпускники профессиональных классов школ Москвы чаще всего выбирают ЕГЭ по профильным предметам. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

По словам заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой, предпрофессиональное образование в старших классах дает школьникам возможность заранее получить понимание о том, с какой областью они хотят связать свою жизнь.

"В этом году 94% выпускников инженерных классов и 92% выпускников IT-классов будут сдавать экзамен по профильной математике. 84% будущих IT-специалистов и 64% инженеров выбрали информатику. В медицинских классах ЕГЭ по биологии собираются сдавать 88% выпускников, по химии – 79%", – отметила Ракова.

В настоящее время в столичных школах есть медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа- и IT-классы. Учебные заведения оснащены современными лабораторными комплексами, компьютерами для исследований. Это позволяет школьникам успешно готовиться к профильным экзаменам и поступать в ведущие вузы.

Предпрофильные классы работают в партнерстве с вузами, научными организациями, высокотехнологичными предприятиями и компаниями.

"Мы стараемся создать множество возможностей, чтобы школьники могли бесплатно готовиться к экзаменам. Мы регулярно проводим тренировочные экзамены, которые пользуются большим спросом. В этом году тренировочные экзамены по английскому, математике, информатике, географии и физике сдали более 133 тысяч учеников 9-х и 11-х классов", – отметила Ракова.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор планирует сохранить ряд противовирусных мер во время проведения ЕГЭ и итоговых экзаменов. Ведомство предписывает обеспечить проветривание и обеззараживание классов, причем в помещении допускается проведение только одного экзамена в день.

