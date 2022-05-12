Стало известно, во сколько обойдется покупка выпускного наряда для столичных школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стоимость выпускного платья в 2022 году составляет от 3 500 до 110 000 рублей. При этом праздничный костюм-тройка с рубашкой для молодых людей выйдет дешевле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудников магазинов одежды и обуви.
По данным магазинов, спрос на выпускные платья растет ежедневно. Школьницы предпочитают яркие и трендовые цвета, например красный, зеленый или синий, вместо классических.
В среднем выпускное платье обойдется в 10 000–15 000 рублей, а брендовые туфли – в 17 700–30 700 рублей. При этом в бюджетном сегменте можно найти обувь за 2 700–4 500 рублей.
Люксовый клатч можно купить за 45 000 рублей, а стоимость бюджетного начинается от 970 рублей. Легкий макияж и вечерняя укладка в среднем обойдутся выпускницам в 4 000 рублей.
При этом костюм-тройку в люксовом сегменте можно купить за 61 500 рублей, костюм-двойку – за 51 900 рублей. Брюки и хлопковую рубашку можно приобрести за 26 000 рублей. В бюджетном сегменте костюм-тройка обойдется в 11 900 рублей, костюм-двойка – в 9 900 рублей, а рубашку и брюки можно купить за 3 900 рублей. Также в одном из столичных торговых центров можно приобрести пару мужских кожаных ботинок за 1 400–42 800 рублей.
Ранее стало известно, какие предметы планируют сдавать в формате ЕГЭ столичные школьники. Самыми востребованными стали обществознание, английский язык и информатика. Обществознание планируют сдавать почти 39 000 человек, английский язык – 27 000, а информатику – более 19 000.
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