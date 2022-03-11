Стало известно, какие предметы планируют сдавать в формате ЕГЭ школьники Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/valphoto

В 2022 году самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Обществознание планируют сдавать почти 39 000 человек, английский язык – 27 000, а информатику – более 19 000.

"Востребованность этого предмета связана с тем, что его чаще выбирают учащиеся IT-классов. В них школьники изучают информационную безопасность, программирование, технологии искусственного интеллекта, трудятся над проектами вместе с учеными, знакомятся с деятельностью ведущих отечественных IT-компаний – будущих работодателей", – рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В этом году ЕГЭ планируют сдавать 87 000 человек, из которых свыше 68 000 – выпускники этого года. Профильный уровень математики, который будет необходим для поступления в вузы, выбрали для сдачи более 42 000 человек, а базовый уровень – свыше 35 000 человек. ЕГЭ по русскому языку планируют написать более 78 000.

Почти 17% экзаменаторов (более 14 000 человек) будут сдавать экзамен по биологии. Предпочтение физике и истории отдали около 12 000 человек, литературе – 11 000, химии – около 10 000, а географию – менее 3 000.

Основной этап ЕГЭ пройдет с 26 мая по 2 июля, а дополнительный – с 5 по 20 сентября.

Основной период начнется со сдачи географии, литературы и химии. Экзамен по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, профильной и базовой математики – 2 и 3 июня, истории и физике – 6 июня. Обществознание напишут 9 июня, биологию – 14 июня, информатике – 20 и 21 июня. При этом 14 июня состоится экзамен по письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, а 16 и 17 июня запланирована устная часть.

Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.

Ранее сообщалось, что свыше 97 тысяч девятиклассников зарегистрировались на участие в основном государственном экзамене (ОГЭ) и государственном выпускном экзамене (ГВЭ) в 2022 году. Руководитель Регионального центра обработки информации Оксана Карклина рассказала, что для получения допуска к ГИА-9 нужно успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку. Более 90 тысяч учащихся девятых классов справились с ним 9 февраля.

