11:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Основной период сдачи ОГЭ стартовал в Москве. Он пройдет с 19 мая по 9 июля, сообщили в департаменте образования и науки.
"Всего в этом году на участие в экзаменах на всех этапах проведения зарегистрировано более 97 тысяч человек", – говорится в сообщении.
Популярными предметами, по словам замдиректора центра качества образования Андрея Постульгина, стали обществознание и информатика, их выбрали свыше 50 и 38 тысяч человек соответственно. Для проведения экзаменов задействовано более 450 пунктов. В первые дни, 19 и 20 мая, около 27 тысяч школьников сдадут экзамены по иностранному языку.
Досрочный этап сдачи ОГЭ завершился 17 мая, дополнительный пройдет с 5 по 24 сентября.
Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что ЕГЭ и ОГЭ пройдут в соответствии с графиком. В ведомстве также оценили ситуацию с нехваткой бумаги в некоторых регионах – там отмечается незначительный дефицит, однако данная проблема будет решена.
В Рособрнадзоре заявили, что сроки ЕГЭ в 2022 году меняться не будут
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