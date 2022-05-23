Психолог рассказала, как школьникам справиться с волнением на экзамене

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Счет от одного до десяти и обратно поможет школьникам справиться с волнением во время экзамена, считает детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Эксперт отметила, что это позволит сдающему экзамен перестроиться.

"Перед экзаменом очень хорошо бы растереть руки, похлопать себя по плечам и ногам, пройтись по коридору, выпить стакан воды. То есть не сидеть перед экзаменом, а двигаться", – приводит ее слова News.ru.

При сильном напряжении необходимо ненадолго отложить выполнение заданий, несколько раз максимально напрячь все мышцы тела, а затем расслабить их. Так, можно сжимать руки под столом, растереть ноги, успокоить дыхание и сделать наклоны головы.

Ранее клинический психолог-эксперт с опытом работы более десяти лет Мария Бабушкина сообщила, что готовящегося к ГИА или ЕГЭ ребенка не стоит наказывать за ту или иную неудачу, так как в этот момент школьнику нужна поддержка.

Она рассказала, что перед экзаменом не нужно заставлять ребенка посвящать учебе все свободное время. Школьникам необходимо гулять, отдыхать и переключаться на что-то другое время от времени. Бабушкина пояснила, что после нескольких дней постоянной зубрежки ученик будет истощен, его голова не сможет работать должным образом.

