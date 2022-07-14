Городские службы Москвы подготовились к работе в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы готовы к работе в условиях непогоды, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"На улицах города организовано дежурство бригад и водооткачивающей техники ГУП "Мосводосток" и других инженерных и коммунальных предприятий города", – говорится в публикации ведомства.

Кроме того, на дежурство уже вышли аварийные бригады инженерных компаний, они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи или падения деревьев. Здания и сооружения постарались защитить от сильных порывов ветра.

Ранее москвичей предупредили, что в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются ливни, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательнее, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов ранее рассказал, что жителей Московского региона ждут небольшие дожди и до 23 градусов тепла в выходные, 16 и 17 июля. При этом, по его словам, кучево-дождевая облачность не достигнет уровня предыдущих выходных, 9 и 10 июля.