Синоптик рассказал о погоде в столичном регионе в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Жителей Московского региона ждут небольшие дожди и до 23 градусов тепла в выходные, 16 и 17 июля, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Локальные дожди и юго-западный, западный ветер, несильный... Температура ниже среднестатистической", – сообщил он RT.

По его словам, кучево-дождевая облачность не достигнет уровня предыдущих выходных, 9 и 10 июля.

Ранее Шувалов сообщил, что теплая дождливая погода закончится в Москве в ближайшие несколько дней.

По его словам, уже к выходным погода может стабилизироваться, слегка похолодает. Средняя температура воздуха будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы.

