Синоптик рассказал, когда в Москву вернется жара

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Я не вижу пока никаких перспектив по возвращению жары, с каждым днем мы сваливаемся в неэкстремальное, но похолодание. Завтра единственный денек комфортный – 20–25 градусов, солнечный и преимущественно без осадков, а потом, с воскресенья и на следующей неделе ожидаются короткие дожди с вероятностью грозы и похолодание", – сообщил он Агентству "Москва".

По словам синоптика, до 20 градусов тепла ожидается на предстоящей неделе, прогнозируется сырая и прохладная погода.

При этом Тишковец допустил возвращение 30-градусной жары до конца лета.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что "бархатный сезон" в Москве начнется с 15 июля, когда температура воздуха будет примерно равна температуре воды.

