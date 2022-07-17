Городские службы Москвы подготовились к работе в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Городские службы столицы готовы к работе в условиях непогоды, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидается местами кратковременный дождь, в отдельных районах – гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду", – напомнили в ведомстве.
Отмечается, что аварийные бригады готовы оперативно выехать при повреждении линий электропередачи, падении деревьев и других связанных с непогодой инцидентов.
Кроме того, сооружения жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли защищены от порывов ветра, а в парках и зонах отдыха работники пожарно-спасательного гарнизона информируют граждан о неблагоприятных погодных условиях.
В комплексе призвали не парковать автомобили и не укрываться вблизи деревьев.
ГУ МЧС по Москве, в свою очередь, призвало жителей столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.
В столичном Дептрансе в связи с непогодой рекомендовали автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах, а также избегать внезапных маневров.
Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы.
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 12:00 до 18:00 17 июля. Аналогичное предупреждение объявлено в Подмосковье.
Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни
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