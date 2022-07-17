Синоптик рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Погода в Москве на следующей неделе будет похожа на раннюю осень, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Грядущая неделя в Центральной России в метеорологическом отношении напомнит раннюю осень. Каждый день Русскую равнину будут утюжить североатлантические циклоны, неся с собой полчища дождевых туч", – рассказал он РИА Новости.

По словам метеоролога, температура воздуха в середине недели будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 18...20 градусов тепла, в области температура будет колебаться от +16 до +21 градуса.

При этом о купальном сезоне речи не идет.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.

По словам синоптика, до 20 градусов тепла ожидается на предстоящей неделе, прогнозируется сырая и прохладная погода.

