Понедельник в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 18 июля, в Москве и Подмосковье воздух прогреется всего лишь до 18–19 градусов тепла. Также будут дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, только на юге области и в центре Москвы температура будет достигать 20–22 градусов.

Он добавил, что во вторник и среду также ожидаются небольшие дожди в столичном регионе. Вильфанд добавил, что потепление ожидается в конце недели, температура будет выше 25 градусов тепла.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве на неделе будет похожа на раннюю осень.

По словам метеоролога, температура воздуха в середине недели будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 18...20 градусов тепла, в области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса.

При этом, как отметил Тишковец до этого, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается. Так, в столичном регионе прогнозируется сырая и прохладная погода.