Москвичам рассказали о погоде на неделе с 18 июля

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большую часть рабочей недели в столичном регионе будут кратковременные грозовые дожди, сообщает портал "Метеовести".

Температура воздуха в Москве составит около 20–23 градусов.

В пятницу, 22 июля, дождевая облачность станет рассеиваться и будет теплее на 3–4 градуса.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве на следующей неделе будет похожа на раннюю осень.

По словам метеоролога, температура воздуха в середине недели будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов. Днем воздух в столице прогреется до 18...20 градусов тепла, в области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса.

При этом, как отметил Тишковец до этого, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается. Так, в столичном регионе прогнозируется сырая и прохладная погода.