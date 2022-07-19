Синоптик рассказал, когда в столицу вернется тепло

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Теплая погода с температурой воздуха до 29 градусов вернется в столичный регион в конце недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже в пятницу температура повысится и будет стремиться к 25-градусной отметке, в субботу и воскресенье прогнозируется 25–27 градусов, а по области в субботу – даже до 29 градусов", – рассказал Вильфанд Агентству "Москва".

По его словам, также уменьшится количество осадков, лишь местами возможны кратковременные дожди.

Вильфанд добавил, что в среду и четверг погода в столице будет прохладной и дождливой. Ожидается, что температура воздуха не поднимется выше 21 градуса, будет облачно с прояснениями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Он уточнял, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.

При этом, как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.

