Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Руководитель прогностического центра "МЕТЕО" метеоролог Александр Шувалов предупредил о том, что во вторник, 19 июля, в Московском регионе ожидаются ливень и сильный ветер. Об этом сообщает News.ru.
"Вообще, в ближайшие 2 дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. Во вторник будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи", – отметил синоптик.
Шувалов уточнил, что в среду и четверг, 20 и 21 июля, осадки станут сильнее, а температура воздуха понизится до 18 градусов.
Теплая и солнечная погода, по словам метеоролога, вернется в столичный регион не раньше выходных.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Он уточнял, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.
При этом, как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.
"Утро": москвичам рассказали про предстоящую погоду 19 июля
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