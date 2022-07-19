Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Руководитель прогностического центра "МЕТЕО" метеоролог Александр Шувалов предупредил о том, что во вторник, 19 июля, в Московском регионе ожидаются ливень и сильный ветер. Об этом сообщает News.ru.

"Вообще, в ближайшие 2 дня вокруг столицы идет хоровод циклонов. Во вторник будет сильный ветер и проливной дождь, так что не паркуйте машины рядом с деревьями и линиями электропередачи", – отметил синоптик.

Шувалов уточнил, что в среду и четверг, 20 и 21 июля, осадки станут сильнее, а температура воздуха понизится до 18 градусов.

Теплая и солнечная погода, по словам метеоролога, вернется в столичный регион не раньше выходных.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Он уточнял, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.

При этом, как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.

