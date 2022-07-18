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Москва 24

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13:48

Столичных рестораторов призвали закрыть веранды из-за непогоды

городпогода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Департамент торговли и услуг столицы призвал московских рестораторов временно закрыть летние веранды из-за непогоды, сообщает РИА Новости.

"Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – говорится в сообщении.

Кроме того, от кафе и ресторанов требуется укрепить уличные конструкции и закрыть зонты.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы предупредили об ухудшении погоды до конца понедельника, 18 июля. В некоторых районах города прогнозируются кратковременный дождь, гроза, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого отмечал, что понедельник, 18 июля, в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца. В этот день воздух прогреется лишь до 18–19 градусов.

Грозы и порывистый ветер ожидают жителей столичного региона вечером 18 июля

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