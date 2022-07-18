Москвичей предупредили об ухудшении погоды в ближайшие часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие часы и до конца понедельника, 18 июля, в столице ожидается ухудшение погоды. Об этом сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

Так, в некоторых районах города прогнозируются кратковременный дождь, гроза, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду.

В Главном управлении МЧС РФ по Подмосковью, на которое ссылается Агентство "Москва", сообщили, что погода ухудшится и в области.

"В ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 18 июля местами в Московской области ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза, шквалистое усиление ветра порывами до 15 метров в секунду", – отмечается в сообщении.

В связи с приближающейся непогодой жителей региона призвали соблюдать правила безопасности, но по возможности оставаться дома.

В свою очередь, в столичном Дептрансе водителям рекомендовали быть внимательными и осторожными на дороге, избегать резких маневров, не отвлекайтесь на гаджеты и не парковаться у шатких конструкций и под деревьями.

"Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП. Городской транспорт работает штатно. Пользуйтесь им для неотложных поездок", – сказано в телеграм-канале ведомства.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на предстоящей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Он уточнил, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого отмечал, что понедельник, 18 июля, в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца. В этот день воздух прогреется лишь до 18–19 градусов.

