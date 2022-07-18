Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Потепление в столичном регионе прогнозируется с пятницы, 22 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведущего специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Первая половина недели в Московском регионе будет умеренно теплой, примерно 20…22 градуса. Но практически каждый день возможны дожди", – отметила она.

При этом с пятницы, 22 июля, под влиянием антициклона станет теплее. Воздух в столице прогреется до 25...28 градусов тепла днем, ночью температура будет колебаться от 13 до 18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в понедельник, 18 июля, в Москве и Подмосковье воздух прогреется всего лишь до 18–19 градусов тепла. Также будут дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

По его словам, только на юге области и в центре Москвы температура будет достигать 20–22 градусов.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве на неделе будет похожа на раннюю осень. По его словам, возвращения жаркой погоды в настоящее время не ожидается. В столичном регионе прогнозируется сырая и прохладная погода.

