Вильфанд рассказал о похолодании в европейской части России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В европейской части России на этой неделе ожидается прохладная и облачная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На юге территории температура будет ниже нормы на два градуса в начале недели, затем – на четыре градуса ниже нормы. В центре Европейской России ситуация обратная: в начале недели температура на четыре градуса ниже нормы, а потом потеплеет чуть и будет на два градуса ниже нормы", – приводят слова Вильфанда ТАСС.

Ранее он рассказал, что понедельник, 18 июля, в Москве может стать самым холодным днем с начала месяца. В этот день воздух прогреется всего лишь до 18–19 градусов. Также будут дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Вильфанд добавил, что потепление ожидается в конце недели, температура будет выше 25 градусов.

