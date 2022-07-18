Синоптик предупредил о затяжных дождях и грозах в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков рассказал Москве 24, что в течение рабочей недели в столице пройдут дожди разной интенсивности.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что понедельник, 18 июля, может стать самым холодным днем с начала месяца. В Москве и Подмосковье воздух прогреется всего лишь до 18–19 градусов тепла. Также будут дожди, грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду, добавил синоптик.
Старков отмечает, что прохладная погода в столице задержится практически на всю рабочую неделю.
"В среднем вторая половина июля – это самое теплое время в году. Но в этом сезоне события будут развиваться по-другому. Над областями Центральной России формируется устойчивая область низкого давления. Она обусловит неустойчивую и прохладную погоду на этой неделе", – говорит специалист.
Температура в эти дни будет немного отставать от климатической нормы, продолжает синоптик. Ночью прогнозируется 12…14 градусов, а днем – около 20 градусов.
Специалист отмечает, что погода начнет радовать москвичей лишь в конце недели. "Обстановка стабилизируется, и существенно потеплеет. В пятницу прогнозируется 25, в субботу – 27, а в воскресенье – даже до 29 градусов", – говорит синоптик.
Ранее главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что температура воздуха выше 27 градусов может вызывать климатический стресс и негативно сказаться на состоянии здоровья. При этом это значение может варьироваться с учетом физиологических особенностей каждого человека, указал синоптик.
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