Облачная и дождливая погода ожидается в Москве в среду

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В среду, 20 июля, в Москве может выпасть до 10% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Соловьев Лайф".

"Сегодня нас ждет кратковременное погружение в раннюю осень. Начнут прорываться дождевые облака с общем количеством осадков с 8 до 10 метров, то есть это почти ведро дождевой воды на квадратный метр", – отметил метеоролог.

По его словам, количество выпавших осадков 20 июля составит около 10% от всего июльского объема небесной влаги.

Температура воздуха, как уточнил Тишковец, будет на 7 градусов ниже климатической нормы. Облачная погода сохранится в течение всей среды. Временами будут идти дожди, а ветер будет порывистым.

Ранее сообщалось, что порывы ветра 20 июля могут достигать 17 метров в секунду. В связи с непогодой водителей призвали быть внимательнее и снизить скорость движения на дорогах, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московском регионе с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.

