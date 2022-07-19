Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С утра 20 июля с сохранением до конца дня в Москве ожидается дождь, гроза и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Москве в своем телеграм-канале.
Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.
Автомобилистов призвали быть внимательнее и снизить скорость движения на дорогах, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Он уточнял, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.
При этом, как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.
Синоптики заявили, что середина июля в столице больше похожа на начало сентября
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