Москвичей предупредили о грозе и шквалистом ветре 20 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С утра 20 июля с сохранением до конца дня в Москве ожидается дождь, гроза и шквалистое усиление ветра. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Москве в своем телеграм-канале.

Отмечается, что порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Автомобилистов призвали быть внимательнее и снизить скорость движения на дорогах, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что на текущей неделе в Московский регион придет облачная и дождливая погода. Он уточнял, что с понедельника по пятницу, 22 июля, в столице будет прохладно. Температура воздуха составит около 18–20 градусов, в области ожидается 16–21 градус.

При этом, как отмечал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, возвращения жаркой погоды в Москву в настоящее время не ожидается.