Синоптик рассказала, когда в Москву вернется жаркая и солнечная погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

До конца рабочей недели в столичном регионе ожидаются дождливые дни с температурой 18–26 градусов тепла, рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Однако к выходным, отметила она, в Москву и Подмосковье придут жара до 30 градусов и солнечная погода.

"В субботу и воскресенье прогнозируется 25–30 градусов. Подойдет гребень с запада, и, можно сказать, будут отголоски европейской жары. <...> у нас произойдет перестройка процессов. Днем будет уже без осадков", – приводит слова метеоролога ТАСС.

В среду, 20 июля, в Москве ожидается 18–20 градусов тепла. В четверг, по данным Гидрометцентра, температура поднимется до 20–22 градусов, в пятницу – до 24–26 градусов. В ближайшие три дня в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Ранее в столичном главке МЧС призвали автомобилистов быть внимательнее и снизить скорость движения на дорогах из-за непогоды, а пешеходов – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

