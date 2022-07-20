Синоптик рассказал о возвращении жаркой погоды в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жаркая погода с температурой около 30 градусов и без существенных осадков ожидается в столице в грядущие выходные, 23 и 24 июля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"При переменной облачности у нас существенных осадков не ожидается, ночи станут заметно теплее – где-то порядка 15–17 градусов в Москве, дневная температура в Москве – около 30 градусов. К нам вернется жаркая июльская погода", – рассказала она РИА Новости.

По ее словам, атмосферное давление будет немного расти.

Метеоролог отметила, что на следующей неделе воздух в Москве прогреется до 28 градусов, при этом возможны кратковременные дожди. Такая погода соответствует июлю, подчеркнула Позднякова.

Ранее главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что до конца рабочей недели в столичном регионе ожидаются дождливые дни с температурой 18–26 градусов тепла.

Так, в среду, 20 июля, в Москве ожидаются дожди (вплоть до 10% месячной нормы осадков). Кроме того, местами возможна гроза, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Из-за опасных погодных условий столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды, горожан призвали пользоваться общественным транспортом и избегать поездок в час пик. В случае пользования личным автотранспортом следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

