Синоптики предупредили об опасном погодном периоде в РФ с 20 июля

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Низкое давление над севером и северо-западом России приведет к ливневым дождям и жаре в данных регионах, сообщает издание Primpress.

"В ближайшие несколько дней опасные погодные явления будут обрушиваться почти на всю территорию центра и севера с северо-западом страны. Синоптики уточняют, что над этой территорией зависнет область низкого давления, которая и будет приводить к различным катаклизмам", – говорится в сообщении.

По данным метеорологов, в связи с этим в центральном и северо-западном регионах РФ ожидаются дожди с грозами, где за три дня может выпасть до половины месячной нормы осадков.

При этом в северном регионе с 20 июля ожидается повышение температуры воздуха до 29 градусов тепла. Такая температура будет держаться по 22 июля, после чего она вернется к своим обычным показателям. В регионе также прогнозируются дожди.

В субъектах Приволжья синоптики ожидают крупный град и порывы ветра до 23 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в среду, 20 июля, в Москве ожидаются дожди (вплоть до 10% месячной нормы осадков). Кроме того, местами возможна гроза, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Из-за опасных погодных условий столичным рестораторам рекомендовано закрыть летние веранды. Горожан призвали пользоваться общественным транспортом и избегать поездок в час пик. В случае пользования личным автотранспортом следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

