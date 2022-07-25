Минтруд предложил ужесточить контроль за расходами руководителей муниципальных учреждений

Кошельки руководителей муниципальных учреждений скоро станут прозрачными. Минтруд предложил ужесточить контроль за расходами директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, а также заведующих детскими садами. Правительственная комиссия уже поддержала этот законопроект.

Предполагается, что начальники будут отчитываться не только о своих издержках, но и о расходах супругов и несовершеннолетних детей. Пока же эти категории руководителей декларируют только личные доходы и имущество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.