Власти Сочи ввели режим ЧС из-за непогоды

Фото: телеграм-канал "Сочи Официальный"

В Сочи объявили режим ЧС из-за непогоды. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал главы города Алексея Копайгородского.

"По всему городу объявили режим ЧС. Это дает нам еще один инструмент для задействования сил, механизма оперативного формирования выплат пострадавшим", – отметил он.

По словам главы Сочи, ситуация в городе сложилась очень серьезная. Сильнее всего пострадал Центральный район, однако разрушения из-за стихии фиксируются во всех частях города.

"В современной истории Сочи подобного по масштабам происшествия именно в этой части курорта не происходило", – заключил Копайгородский.

Накануне в Сочи развернули оперативный штаб из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды.

На курорте третий день действует штормовое предупреждение. Жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи временно закрыли для купания.

